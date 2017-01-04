1. Lig'de program belli oldu
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1. LİG'DE PROGRAM BELLİ OLDU

1. Lig'de program belli oldu

TFF 1. Lig'de 17., 18., 19., 20. ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu.

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TFF 1. Lig'de 17., 18., 19., 20. ve 21. haftaların müsabaka programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şöyle:

- 17. hafta

14 Ocak Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)

18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

15 Ocak Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Göztepe-Denizlispor (Bornova)

16.00 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı daha sonra açıklanacak)

18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu (5 Ocak Fatih Terim)

16 Ocak Pazartesi:

18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Giresun Atatürk)

- 18. hafta

20 Ocak Cuma:

18.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

21 Ocak Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Manisaspor (Elazığ Atatürk)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu (Malatya İnönü)

18.30 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

22 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sivasspor-Boluspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)

23 Ocak Pazartesi:

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

- 19. hafta

27 Ocak Cuma:

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

28 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

29 Ocak Pazar:

13.00 Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Boluspor-Elazığspor (Bolu Atatürk)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Mersin)

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Samsun 19 Mayıs)

18.30 Altınordu-Göztepe (Bornova)

30 Ocak Pazartesi:

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor (Şanlıurfa GAP Arena)

- 20. hafta

11 Şubat Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor (Malatya İnönü)

16.00 Eskişehirspor-Manisaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor (Mersin)

12 Şubat Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Sivasspor-Samsunspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor (Giresun Atatürk)

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

13 Şubat Pazartesi:

18.30 Göztepe-Balıkesirspor (Bornova)

- 21. hafta

17 Şubat Cuma:

18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu (Samsun 19 Mayıs)

18 Şubat Cumartesi:

13.00 Manisaspor-Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (Şanlıurfa GAP Arena)

19 Şubat Pazar:

13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

16.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

20 Şubat Pazartesi:

18.30 Denizlispor-Sivasspor (Denizli Atatürk)
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