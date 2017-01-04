Botaş'ın başkanı Kerim Taşkıran oldu
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BOTAŞ'IN BAŞKANI KERİM TAŞKIRAN OLDU

Botaş'ın başkanı Kerim Taşkıran oldu

BOTAŞ'ta olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Kerim Taşkıran seçildi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ta, olağanüstü genel kurul sonucu kulüp başkanlığına Kerim Taşkıran seçildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, BOTAŞ'ın olağanüstü genel kurulu Ceyhan Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen kongrenin ardından başkanlığa Kerim Taşkıran, başkan vekilliğine Hüsnü Emre Engür, genel sekreterliğe Arslan Günaydın, genel menajerliğe Aydın Eryılmaz, mali sekreterliğe Ahmet Akdağ seçilirken, Mahmut Bahar ve Serkan Genel yönetim kurulu üyeliğine, Ethem Kaya, Hasan İkizek ve Serdal Tiryaki de denetim kurulu üyeliğine getirildi.

Açıklamada, "Yönetim ve denetim kuruluna seçilen yöneticilerimize başarılar diler, tüm basketbol camiası için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

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