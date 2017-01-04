THY Avrupa Ligi'nde ikinci yarı başlıyor
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THY AVRUPA LİGİ'NDE İKİNCİ YARI BAŞLIYOR

THY Avrupa Ligi'nde ikinci yarı başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçları 5 Ocak Perşembe ve 6 Ocak Cuma oynanacak.

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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 16. hafta maçlarıyla sürecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 6 Ocak Cuma günü yapılacak 8 karşılaşmayla normal sezonda ikinci yarı başlayacak.

Organizasyonun ilk yarısında 7 maçtan galip ayrılan Anadolu Efes, haftanın ilk maçında yarın Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, ligde aldığı 4 galibiyetle son sırada yer alan Galatasaray Odeabank'ı ilk maçta 86-76 mağlup etmişti.

THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısını 8 galibiyetle tamamlayan Darüşşafaka Doğuş ise yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'a konuk olacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.05'te başlayacak. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı Darüşşafaka Doğuş 86-84 kazanmıştı.

Ligin ilk devresinde rakiplerine 9 kez üstünlük kuran Fenerbahçe, 6 Ocak Cuma günü İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, saat 20.45'te oynanacak maçta rakibini Ülker Sports Arena'da ağırlayacak. İtalya'da oynanan ilk karşılaşma Fenerbahçe'nin 79-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

5 Ocak Perşembe:

20.30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Doğuş

23.00 Baskonia (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya)

6 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

23.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

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