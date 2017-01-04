Trabzonspor'dan Mas açıklaması
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TRABZONSPOR'DAN MAS AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan Mas açıklaması

Trabzonspor, San Lorenzo'dan Emmanuel Mas ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

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Trabzonspor, San Lorenzo'dan transfer ettiği Emmanuel Mas'ın sözleşme detayları ile ilgili açıklama yaptı. 

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 986.000.-EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret, 

2018 - 2019 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret, 

2019 - 2020 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.  

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