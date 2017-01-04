TRABZONSPOR'DAN MAS AÇIKLAMASI

Trabzonspor, San Lorenzo'dan transfer ettiği Emmanuel Mas'ın sözleşme detayları ile ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 986.000.-EUR garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,
2018 - 2019 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,
2019 - 2020 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.