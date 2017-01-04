Başakşehir'in forveti İsveç'ten!
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BAŞAKŞEHİR'İN FORVETİ İSVEÇ'TEN!

Başakşehir'in forveti İsveç'ten!

Medipol Başakşehir, İsveç'ten forvet transferi yapıyor. 

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Medipol Başakşehir, İsveç'ten forvet transferi yapıyor. 

İsveç 2. liginde Motala AIF forması giyen Esat Jashari, Başakşehir ile deneme antrenmanlara çıktı. Konu hakkında İsveç basınına konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Buraya dün geldim. İdmana çıktım, her şey iyi gitti. Türkiye'den menajerimle temasa geçmişler. Başka opsiyonlarım da var ancak ben Başakşehir ile sözleşme imzalamak istiyorum. Bu yüzden İstanbul'dayım" ifadelerini kullandı. 

Bu sezon 23 maçta süre alan İSveçli forvet 5 gol kaydetmeyi başardı. 

 

 
 
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