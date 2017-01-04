RIDVAN DİLMEN'DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programına konuk olan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, transfer dönemini ve kulüplerin son durumlarını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

"Eto'o Beşiktaş'a gelirse, şampiyonluk şansını %15 daha arttırır"

"Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır, takımın en çok gol atan oyuncusudur"

"Galatasaray'ın Ahmet Çalık için 4 milyon euro falan verebileceğine inanmıyorum."

"Fatih Terim ve Arda Turan, uçakta 45 dakika konuşuyor ve problem çözülüyor."

"Aziz Yıldırım, kurumlarla ilgili açıklamasında %100 haklı. Federasyonun kurullarında tarafsızlık olduğuna inanmıyorum. Hepsi bir tarafı tutuyor."

"Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye ihtiyacı yok. İstiyorlarsa yanlış yapıyorlar. Fenerbahçe, Mehmet Ekici için Fernandao'yu vermez ama Aatıf'ı verir. Çünkü olmasa da olur. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de bazen Alper Potuk'u bazen Josef'i keser. Galatasaray'da da olmaz. Mehmet Ekici, Galatasaray'da Sneijder'i mi kesecek?"

"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, UEFA kriterlerine takılmış durumda. Çilekler, böcekler artık kalmadı"