GENÇLERBİRLİĞİ, SÜPER LİGİN GOLCÜSÜNE GÖZÜNÜ DİKTİ!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın Süper Lig'in etkili golcülerinden olan Brezilyalı forvete gözünü dikti.

İkinci devre öncesi yapacağı transferlerde hata yapmak istemeyen Gençlerbirliği, forvet bölgesine en uygun ismi, takıma kazandırmaya çalışıyor.

Başkent ekibinde Stancu’nun sakatlığının uzun sürmesi ve Muric’ten de istenilen verim alınamaması, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ı forvet hattına yeni bir transferi düşünmesine yol açtı. Takımın teknik patronu Özat, yönetim ile görüşerek yakından tanıdığı eski golcüsü ile görüşülmesini istediği ortaya çıktı.

Ümit Özat’ın temas kurulmasını istediği forvet oyuncusunun, bu sezon Kayserispor’da forma giyen Welliton Soares olduğu öğrenildi. Gençlerbirliği teknik patronu, geçen sene Süper Ligde mücadele eden Mersin İdman Yurdu’nu çalıştırırken orada top koşturan Welliton, Özat’ın vazgeçemediği oyuncular arasında yer alıyordu.

Bu sezon başı Kayserispor’a transfer olan Welliton, oldukça başarılı bir ilk yarı geçirdi. Ancak sezon başından beri düzenli olarak maaşını alamayan Welliton, alacakları için TFF’ye başvurdu. Brezilya asıllı oyuncu, alacaklarını 9 Ocak tarihine kadar temin edemezse serbest kalma hakkını edecek. Kayserispor’un bulunduğu darboğazdan dolayı oyuncuya ödeme yapmasının da zor olduğu iddia ediliyor.

Kayserispor, oyuncuya gerekli ödemeyi yapamazsa Gençlerbirliği yöneticilerinin, Brezilyalı forvet Welliton ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Welliton’un da eski hocası Ümit Özat ile tekrar çalışma fırsatı yakalamaktan mutlu olabileceği ifade ediliyor.

Welliton kimdir?

Gençlerbirliği’nin kancayı taktığı Welliton, bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Ligde 16, Türkiye Kupası’nda da 2 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı forvet, çıktığı 18 müsabakada 7 gol atmayı başardı. Golcü oyuncu, Mersin İdman Yurdu'nda ise 56 maça çıkıp 20 kez ağları havalandırmıştı.

30 yaşındaki Welliton, Türkiye’ye gelmeden önce sırasıyla Rus ekip Spartak Moskova, Brezilya ekipleri Sao Paulo, Gremio ve İspanyol ekip Celta Vigo formalarını terletti.