BANVİT UZATMADA GÜLDÜ

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11. hafta maçında Banvit, Yunan ekibi Aris'i normal süresi 80-80 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 95-94 yendi.

Banvit'te Theodore 22, Furkan Korkmaz 20, Orelik 17 sayı ile oynadı. Aris'te ise Dragicevic 20, Cummings 19, Jenkins ise 18 sayı kaydetti.

Maç, Jenkins ve Chappell’in karşılıklı sayılarıyla başladı. 3. dakika Chappell'in basketiyle 5-3 Banvit’in üstünlüğüyle geçildi. Aris, ilk periyotta son dakikaya girilirken Zaras, Tsairelis ikilisiyle kazandığı sayılarla skoru 19-14'e getirdi. Orelik ve Kulig, Banvit adına skora katkı yapınca ilk periyot sonunda Bandırma ekibi 21-16 üstünlük yakaladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna etkili başlayan Banvit, Orelik ve Furkan Korkmaz ile 13. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 31-20. Cummings, Symatsak ve Dragicevic'in basketleriyle Yunan ekibi 16. dakikada farkı eritti: 35-30. Theodore ve Furkan ile pota altında ve dış atışlarda başarılı olan Banvit, soyunma odasına 45-38 önde gitti.

Maçın ikinci yarısının başında Banvit'in hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Aris, Jenkins ve Kavvadas'ın basketleriyle 27. dakikada 52-52 beraberliği yakaladı. Theodore ile dış atışlarla sayılar üreten Banvit, 3. çeyreği de 62-57 önde geçti.

Maçın son periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Aris, Jenkins'in basketiyle 39. dakikada skoru lehine çevirdi: 77-73. Banvit, Orelik'in basket faulden bulduğu sayılarla 80-80 beraberliği sağladı ve normal süre bu şekilde tamamlandı.

Banvit, uzatma bölümünde Orelik'in son saniye basketiyle karşılaşmayı 95-94 kazandı.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Nicolas Meestre (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Janusz Calik (Polonya)

Banvit: Muric, Kulig 15, Tolga Geçim 3, Emir Gökalp, Orelik 17, Vidmar 9, Chappell 9, Furkan Korkmaz 20, Theodore 22

Aris: Xanthopoulos 2, Tsairelis 2, Jenkins 18, Cummings 19, Zaras 12, Mourtos, Symtsak 6, Buckner, Jankovic 5, Kavvadas 10, Dragicevic 20

1. Periyot: 21-16

Devre: 45-38

3. Periyot: 62-57

Normal süre: 80-80

5 faulle çıkanlar: 44.07 Chappell (Banvit), 39.59 Cummings, 41.48 Xanthopoulos (Aris)