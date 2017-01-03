BEŞİKTAŞ POLONYA'DA ÇOK FARKLI!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Polonya temsilcisi Stelmet'i 18 sayı farkla 84-66 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım grubunda 9. galibiyetini elde ederken, Stelmet ise 7. mağlubiyetini aldı.

Siyah-beyazlı takımda 19 sayı üreten Michael Thompson karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Vladimir Stimac 13 ve Kyle Weems 12 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Beşiktaş Sompo Japan, hücumda kötü bir başlangıç yaptı ve Stelmet, Kelati'nin üç sayılık basketiyle 4. dakikada 10-2 üstünlük yakaladı. Thompson'ın skorer oyunuyla toparlanan ve 8-0'lık seri yapan siyah-beyazlı takım, 6. dakikada beraberliği (10-10) sağladı. Beşiktaş'ın hücumda ritmini yitirmesini iyi değerlendiren Stelmet, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinin başında 3 dakikaya yakın süre skor üretemeyen Beşiktaş Sompo Japan, Moore'un basketine engel olamadı ve 13. dakikada 11 sayı (26-15) geriye düştü. Yine Thompson'ın liderliğinde toparlanmayı bilen siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasının ardından Weems'in 3 sayılık basketiyle 17. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 32-31. Beşiktaş Sompo Japan, hücumlardan boş dönerek beraberlik veya öne geçme fırsatını değerlendiremeyince Polonya ekibi, soyunma odasına 45-41 önde gitti.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıya iyi savunma yaparak başladı. Clark'ın 6 sayısıyla dengeyi lehine çeviren siyah-beyazlı takım, 5 dakikada 12-0'lık seri yakaladı ve Roll'un basketiyle 53-45 üstünlük yakaladı. Hızlı hücumda Strawberry'nin basketiyle 29. dakikada farkı 9 sayıya (61-52) çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, 3. periyodu da 61-55 önde kapattı.

İlk yarıda 45 sayı yiyen ancak ikinci yarının 16 dakikalık bölümünde potasında sadece 14 sayı gören Beşiktaş Sompo Japan, son periyot içinde farkı 20 sayıya (84-64) çıkarırken karşılaşmayı 84-66 kazandı.

Salon: Rekreacyjno Sportowe

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Andrei Sharapa (Belarus)

Stelmet: Koszarek 7, Kelati 8, Dragicevic 7, Zamosjki 12, Vaughn 2, Hrycaniuk 2, Gruszecki 13, Florence 6, Moore 9

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 19, Roll 9, Weems 12, Stimac 13, Clark 13, Şafak Edge, Strawberry 4, Erkan Veyseloğlu 8, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Muratcan Güler 4, İlkan Karaman 2

1. Periyot: 21-15

Devre: 45-41

3. Periyot: 55-61

5 faulle çıkan: 36.18 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)