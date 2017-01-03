Avcı transfer etmek istediği oyuncuyu açıkladı!
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AVCI TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ OYUNCUYU AÇIKLADI!

Avcı transfer etmek istediği oyuncuyu açıkladı!

Medipol Başakşehirde teknik direktör Abdullah Avcı, TRT Sporda açıklamalarda bulundu. 

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Medipol Başakşehirde teknik direktör Abdullah Avcı, TRT Sporda açıklamalarda bulundu. 

Yeni transferi Egemen Korkmaz hakkında konuşan Avcı: "Egemen Korkmaz ile milli takımda da çalıştım. Türkiyede şampiyon olmuş 5 takımın 4ünde forma giymiş bir isim. Kadrodaki kaliteyi arttırmak istiyordum. Bugünün futbolunda sol ayaklı stoper son derece önemli. Stoperde rekabeti arttırmak önemli ve kazanmayı da çok istiyor. Şu anda İrfan Can Kahveci ile birlikte Egemen Korkmaz 2. transferimiz"

İstediği oyuncuyu açıklayan Abdullah Avcı: "Tunay Torun da benim milli takımdan öğrencim. Değerli bir isim. Gönlüm onun transfer olmasını ister. Tunay Torun'u arzu ederim ama bu kulüpler arasında geçecek bir konu."

Türk futbolunun sorunlarına değinen Abdullah Avcı:"Türk futbolunun sorunu temel eğitim ile alakalıdır. TFF'nin 1. temel görevi A Milli Takım değildir. TFF'nin 1. temel görevi alt liglerin ve alt yapıların düzenli olmasıdır. Ben Dünya Kupası'ndan sonra bıraktığımda 4. oldum, eleştiri aldım. Benden sonra gelen de 4. oldu alkışlandı. Ben A Milli Takım'a oyuncu verdiğimde mutlu oluyorum."

Medipol Başakşehir ile geleceği hakkında konuşan Avcı: "Burada gördüğüm saygı çok değerli. Milli Takım koltuğunda bu takım sayesinde oturdum. Uzun zaman çalışacakmış gibi düşünüyorum"

 
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