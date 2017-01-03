Son şampiyona Nijeryalı ön libero
﻿
Site İçi Arama
﻿

SON ŞAMPİYONA NİJERYALI ÖN LİBERO

Son şampiyona Nijeryalı ön libero

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City, Nijeryalı futbolcu Ndidi'yi 5,5 yıllığına renklerine bağladı.

301 Okunma

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde Genk forması giyen Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan 20 yaşındaki Ndidi ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Leicester City, çalışma izni alınmasının ardından sözleşme imzalanacak futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 18 milyon avro civarı bir bedel karşılığında gerçekleşeceğini öne sürdü.

2015-2016 sezonunda tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşayan Leicester City, orta sahanın kilit ismi N'Golo Kante'nin Chelsea'ye gittiği bu sezon ligin alt sıralarında yer alıyor.

ETİKETLER
Gençlerbirliği, Süper ligin golcüsüne gözünü dikti!
Samsunspor'un transfer yasağı sürüyor
Landel, Gençlerbirliği'ne veda etti
Ankaragücü yine berabere kaldı!
10
Cavcav, Ahmet Çalık'ı satmaktan vazgeçti!
Gençlerbirliği, sambacı stoperi bitirdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿