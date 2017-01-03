Landel, Gençlerbirliği'ne veda etti
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LANDEL, GENÇLERBİRLİĞİ'NE VEDA ETTİ

Landel, Gençlerbirliği'ne veda etti

Başkent ekibi, yaklaşık 2 sene önce Orduspor'dan transfer ettiği Guy – Michel Landel ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

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Gençlerbirliği'nde İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılmasının ardından ikinci ayrılık da geldi.

Başkent ekibi, yaklaşık 2 sene önce Orduspor'dan transfer ettiği Guy – Michel Landel ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

2014-15 sezonun devre arasında Gençlerbirliği'ne gelen 26 yaşındaki Gineli oyuncu, Kırmızı-Karalı formayla 51 maça çıkıp 5 gol atmıştı.

Gençlerbirliği'nde yetkililer, paylaştığı açıklama ile Landel'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Gineli oyuncu Landel'in Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile el sıkıştığı öğrenildi.

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