ANKARAGÜCÜ YİNE BERABERE KALDI!

Ankaragücü, Antalya kampında yaptığı hazırlık maçında, Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

İkinci devre öncesinde kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Ankaragücü, üçüncü hazırlık karşılaşmasını Pendikspor ile yaptı ve karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Bu skorla Ankaragücü, Antalya'da yaptığı üç hazırlık maçında da berabere kalmış oldu.

Sarı-Lacivertliler sahaya Emre Koyuncu, Sezgin Coşkun, Alihan Kubalas, Ferhat Çulcuoğlu, Mehmet Taşçı, Muhammed Gönülaçar, Emre Şahin, Orhan Gülle, Harun Aydın, Erhan Şentürk ve Murat Yılmaz 11 ile çıkarken, ikinci devre başlarken Onur Bayramoğlu, Furkan Bekleviç, Enes Kubat, Muharrem Ozan ve Enes Kubat oyuna dahil oldu.

Başkent ekibi, Pendikspor maçı öncesinde de Ankara Demirspor ve Keçiörengücü ile berabere kalmıştı.

Ankaragücü, Antalya kampının son hazırlık maçını 5 Ocak Perşembe Günü Hacettepespor ile yapacak.