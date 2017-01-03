Cavcav, Ahmet Çalık'ı satmaktan vazgeçti!
﻿
Site İçi Arama
﻿

CAVCAV, AHMET ÇALIK'I SATMAKTAN VAZGEÇTİ!

Cavcav, Ahmet Çalık'ı satmaktan vazgeçti!

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın Ahmet Çalık'ı transfer etmeyeceğini açıkladı.

1774 Okunma

Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transfer olması beklenirken; bir flaş açıklama Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'dan geldi ve Cavcav, Galatasaray'ın Ahmet Çalık'ı transfer etmeyeceğini açıkladı.

ASpor muhabiri Aykut İnce'ye açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, "Galatasaray ile görüştüm, bu iş bitti; Galatasaray bu transferi yapmayacak. Galatasaray, 3 milyon euro da verse, 4 milyon euro da verse biz Ahmet Çalık'ı İstanbul'da göndermeyeceğiz. Beşiktaş'ın da bu transferde bir isteği yok. Galatasaray bir pazarlık yaptı ancak benim istediğim rakamla uzlaşamadık. Bu transferden ben vazgeçtim" dedi.

Bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yönettiği transfer operasyonunda; Özbek, Cavcav ile bir araya gelerek Galatasaray'ın teklifini masanın üzerine koymuştu.

Gençlerbirliği'ne 2 milyon euro + bir de futbolcu öneren Galatasaray'ın teklifi, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın 4 milyon euroluk transfer talebine takıldı ve Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferi iptal oldu.
Gençlerbirliği, Süper ligin golcüsüne gözünü dikti!
Samsunspor'un transfer yasağı sürüyor
Landel, Gençlerbirliği'ne veda etti
Ankaragücü yine berabere kaldı!
Gençlerbirliği, sambacı stoperi bitirdi
Kandazoğlu spor tesisleri hakkında konuştu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
10
Mal i
3 Ocak 201722:58
Senin ağzın var ne ise yarıyor ? Kaptanına sahip çıkmayan zihniyetten bisey beklenmemeli tahmine dayalı yorum dediğin şeyi sen yapıyorsun medya medya medya medya bu medyayı iyi biliyosun ve o kadar guveniyosun ki söylemi olmayan cümleyi medyadan okuduğun kadarıyla yorumluyosun şayet bu demeç verildiyse kaptanlık alınsın ama verilmediyse menajer oyunuysa vs ne diceksin . önce kaynağını bile bilmediğin haberlerin icerigini iyi oku ve beyin fırtınası yap Ahmet bjk transfer söylentilerine karşılık bu cümleleri aktarmıştır diye başlamakta bugün Başkan ne dedi Bjknin bu transferde istegi Yok demiş istegi olmayan kulübe bu adam durup dururken neden böyle bi beyanda bulunsun kendini neden one atsın ! Hayır bizim kaptanımız böyle söylemlerde bulunmaz ifadesini neden kullanamiyosunuz soru cok basit neden ?
9
Şakir
3 Ocak 201722:35
Ahmet Çalık "söylemedim" demiyor. Bütün medya günlerdir "söylediğini" yazıyor. Birisi de çıkmış "Ahmet karakterinde bir insan bunu söylemez" diyor. Ahmeti dili yok mu arkadaş ? Tahmine dayalı yorum yapmıyoruz, konu çok net. Kaptanlık hemen kendisinden alınmalıdır. Başkan doğru yapmıştır. Galatasarayın parası yok, ne zaman alacağımız belli değil. Yaş tahtaya basacak değiliz.
8
I Cavcav
3 Ocak 201722:10
Buyuk eli opulesi insan basimizin taci baskanimiz GS nin saman altindan su yuruttugunu kesfettigi anda olayi kapatti. GS bu isi yuzune gozune bulastirdi.Buyuk kulup gibi davranmadi,Genclerbirligi ve Baskanina hakaret olarak kabul edilmesi gereken bir sekilde kulubun arkasindan oyuncuya deme verdirdiler, kopruleri attirmaya calistilar bu GS ye yakismaz. Buyuk takimsan gider boyle pis oyunlara basvurmadan parayi basar oyuncuyu alirsin..GS yuzunden Ahmet Callik zor durumda kaldi.
7
Mal i
3 Ocak 201720:50
Ahmet karakterinde hiç bir insan öyle bi açıklama yapmaz Galatasaraylıyım Beşiktaşlıyım vs vs bunu sizler daha iyi bilirsiniz profesyonel yapı buna müsade etmez yarın gs obur gün fb kim önünü kapatmak ister böyle demeç vererek kaynağı olmayan ağzından çıkmayan cümleler icin yorum yapmayın özellikle mal i sen bu işleri cok seversin olan herşeyi söylemek lazım doğru yanlış ama olmayanı değil !!!! Bilinçli taraftarlık !!!!!!
6
Şakir
3 Ocak 201720:38
"Galatasaraylıyım" dediği 3-4 gündür bütün gazetelerin sayfalarında var. Bunu söylemeyen bir kimse açıklama yaparak bunu yalanlamaz mı ? Sessiz kalan kişi söylemiş demektir.
5
Mal i ye
3 Ocak 201720:35
Heryerde açıklama çıktı. Yalanladı mı? Neyi savunuyorsun
4
Cevo
3 Ocak 201720:33
Çalık kalacaksa kaptanlığı alın öyle devam etsin. Hopf a ya da Ahmet Oğuz a verin kaptanlığı
3
GB
3 Ocak 201720:21
Kimse heyecanlanmasın. O bu günkü karar, yarını bekleyiniz. "Ahmetleri satmayacağız" sözü arkasından ertesi gün fiyat açıklanmadı mı ? Onlarca hoca "arkandayız" sözünün ertesi günü kovulmadı mı ? Ahmet Çalık sa-tı-la-cak.
2
Mal i
3 Ocak 201720:11
Sen Galatasaraylıyım dediğini nerden uyduruyosun önce onu söyle mal i ????
1
Mali
3 Ocak 201719:51
Iyı barı. Yarın ahmet çıkıp" küçüklüğümden beri Gençlerbirliği taraftarıyım" desin bari
﻿