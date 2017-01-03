Trabzonspor, Mas'ı açıkladı
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TRABZONSPOR, MAS'I AÇIKLADI

Trabzonspor, Mas'ı açıkladı

Trabzonspor, Arjantinli sol bek Emmanuel Mas'ı KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor Kulübü, Arjantinli sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros'un kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

27 yaşında 1,83 boyundaki futbolcu, bu sezon takımının 11 lig maçınında toplam 990 dakika forma giymiş, birer gol ve asist yapmıştı. Arjantinli futbolcu, bugüne dek San Lorenzo'da 129 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

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