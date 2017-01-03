ŞENOL GÜNEŞ'TEN ETO'O AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'ta çok gol atabileceğini ancak farklı bir tipte oyuncu aradıklarını söyledi.

Güneş, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan siyah-beyazlı takımın akşam gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısına değinerek başlayan deneyimli teknik adam, "2017 yılına maalesef kötü girdik. Ölümlerin, terörün geride kaldığı günleri istiyoruz. Gelecek, daha aydınlık, mutlu ve huzur içinde olsun diyoruz ama bu temennilerimiz havada kalıyor. Birlik ve beraberliğe, safların sıklaşmasına daha çok ihtiyaç var. Sadece Türkiye için değil dünya için de barışın ve huzurun olduğu bir yıl olur. Bunu hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Şenol Güneş, Antalyasporlu futbolcu Eto'o ile ilgili sorular üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Eto'o, Antalyaspor'un oyuncusu. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Daha önce bizde oynayan Motta, Antalyaspor'da oynuyor. Antalyaspor'da oynayan bir oyuncu bize gelebilir. Biz, fikirlerimizi söylüyoruz, yönetim de kararlarını veriyor. Eto'o, golcülük, tecrübe ve klas bakımında tartışılmaz bir oyuncu. Önde pivot olacak, top saklayacak, gol atabilecek bir oyuncunun olması bizim işimize gelir. Diğerleri bizde var. Aboubakar da farklı bir oyuncu. Mario Gomez ve Demba Ba gibi bir oyuncu bulmak zor. Mesela Ibrahimovic'i almanız mümkün değil. Ona benzer bir oyuncu alamayınca daha değişik, gol atabilen bir oyuncu alıyorsunuz. Eto'o, gol atan bir oyuncu. Fizik olarak beklentimiz farklı bir oyuncu. Eto'o santrfor arkasında oynatırsınız. Biz, santrfor oynayabilecek bir futbolcu bulabilirsek iyi. Bunu da devre arasında bulmak kolay değil. Eto'o, bizde olsa gol atmaya uygun bir oyuncu. Oynatılabilir. Ona göre de farklı bir yapı çıkar."

"Hücumda bir, stoperde bir, sol bekte bir oyuncu lazım"

Şenol Güneş, devre arası transfer döneminde 3 futbolcu daha almak istediklerini vurguladı.

Hücum, stoper ve sol beke oyuncu baktıklarını aktaran Güneş, "Transfer ayının zorlukları var. Teknik olarak düşündükleriniz idari ve ekonomik bakımda örtüşmeyebilir. Oyuncu gitmek istemeyebilir veya isteyebilir. Kulübün şartlarına göre değişir. Hücumda bir, stoperde bir, sol bekte bir oyuncu lazım. Fazlalık olan mevkilerimiz de var. Dışarıda kalan oyuncularımın üzülmesini istemiyorum. 6-7 oyuncunun aynı mevkide olması, ister istemez bir iki kişiyi kadro dışında bırakmaya neden olur. Bir ikisi de yedekte oturur. O da rekabette sağlıklı olmaz. Bunların en iyileri bizimle kalmalı, oyuncu mutlu değilse ayrılmalı ama transfer sezonu bittikten sonra mutsuzluğunu etrafa yaymamalı." şeklinde görüş belirtti.

Aradıkları stoperin çabuk ve birebirde etkili olması gerektiğini dile getiren Güneş, "Kadromuzdaki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki stoperlerden daha farklı bir oyuncu düşünüyoruz. Çabuk ve birebirde iyi bir oyuncu bakıyoruz. Forvette Cenk Tosun ve Aboubakar var. İkisi de hem açık hem de santrfor oynayabilen futbolcular. Babel geldi, açıktan içeri gidebilecek bir oyuncu. Kenar ve orta bakımından Quaresma var. Farklı, elimizdeki oyunculardan daha iyi, ekonomik ve teknik yapısıyla bize uyum sağlayabilecek bir futbolcu bulabilirsek, alırız." açıklamasında bulundu.

Tecrübeli teknik adam, transferle ilgili düşüncelerini yönetim kurulu ile paylaştığını bildirerek, "Mühim olan burada antrenmana çıkan oyuncular. Kalan veya giden oyuncuya burada karar vermeyeceğiz. Kimin kalıp kimin gittiğini transfer sezonunun son günü göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Kazanmayı, hak ederek elde etmek istiyoruz"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, ikinci yarının ilk 2 aylık bölümünde 11 resmi maç yapacaklarını ve bunları kayıpsız atlatmak istediklerini söyledi.

Kampın güzel bir havada ve ortamda gerçekleştiğini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Yeni umutlarımız var. Yeniden başlayıp, hızlı ve tempolu bir şekilde özellikle ilk 1-2 aylık süreci iyi geçirmek istiyoruz. Bu dönemde 11 maçımız var. Bunları önemsiyorum. Bu karşılaşmaların içinde 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçı var. Bütün bunları kazanacak bir oyun yapısının ortaya çıkmasını bekliyorum. Geçen sezon şampiyonluk da gördük. Zaman zaman kaybettiğimiz ve eksik kaldığımız maçlar oldu. Beraberlik bile bizim için başarısızlık. Onların da az olduğu, daha çok kazanan takım olmayı istiyoruz. Kazanmayı, hak ederek elde etmek istiyoruz. Güzel futbol oynanmasını bekliyorum. En iyi futbolun ortaya çıktığı ve hak edenin kazandığı bir lig yarışı olmasını diliyorum."

Şenol Güneş, 8 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.