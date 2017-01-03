27 yaşında milli takımı bıraktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

27 YAŞINDA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

27 yaşında milli takımı bıraktı

Schalke 04'ün Kamerunlu golcüsü Choupo-Moting, milli takımı bıraktığını açıkladı

216 Okunma

 Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Kamerunlu Eric Maxim Choupo-Moting, milli takımı bıraktı.

Schalke 04'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Choupo-Moting'in kulüp kariyerine odaklandığı ve Kamerun Milli Takımı'nda görev almayacağı bildirildi.

Açıklamada, Choupo-Moting'in, 14 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na gitmeyeceği ve Schalke 04'ün İspanya'nın Benidorm kentindeki hazırlık kampında yer alacağı belirtildi.

Bundesliga'da bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Choupo-Moting, Kamerun formasıyla ise 41 karşılaşmada 11 kez ağları sarsmıştı.

ETİKETLER
Gençlerbirliği, sambacı stoperi bitirdi
Kandazoğlu spor tesisleri hakkında konuştu
Satranç Federasyonu'ndan "Cübbeli Ahmet Hoca" açıklaması
4
Ölmez: "Ahmet Çalık transferinde küçük pürüzler kaldı"
Osmanlıspor, oyuncu satmayı düşünmüyor!
1
"Avrupa'daki performansımız ülke şartlarının üzerindeydi"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿