Alanya'da Sefa ve Timuçin ile yollar ayrıldı!
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ALANYA'DA SEFA VE TİMUÇİN İLE YOLLAR AYRILDI!

Alanya'da Sefa ve Timuçin ile yollar ayrıldı!

Timuçin Aşcıgil ve sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak transfer edilen Sefa Yılmaz'ın sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

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Aytemiz Alanyaspor'da sezon öncesi kadro planlamasında  düşünülmeyen Timuçin Aşcıgil ve sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak transfer edilen Sefa Yılmaz'ın sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün futbolcularından Timuçin Aşcıgil ve Sefa Yılmaz'ın sözleşmeleri karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Kendislerine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. 

 
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