Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE'NİN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, 6-12 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştireceği kampta iki hazırlık maçı yapacak.

263 Okunma

 Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına 6 Ocak Cuma günü başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, 7 günlük iznin ardından 6 Ocak Cuma günü İstanbul'da toplanacak ve kamp çalışması yapmak için Antalya'ya gidecek.

Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe gününe kadar kampa gireceği Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles, ikinci hazırlık karşılaşmasını da 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani ekibiyle oynayacak. İki müsabaka da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılacak.

Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe günü kamp çalışmasını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Ataman: "Obradovic'i Fenerbahçe'ye ben getirdim"
İşte Kupa Voley'in programı
Avrupa Ligi'nde Türk kapışması
İşte Süper Lig'de zirvede olmanın sırrı
Fenerbahçe ve Galatasaray'a hentbol çağrısı
Futbolda ara transfer dönemi başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿