Gençlerbirliği, sambacı stoperi bitirdi
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GENÇLERBİRLİĞİ, SAMBACI STOPERİ BİTİRDİ

Gençlerbirliği, sambacı stoperi bitirdi

Eksik bölgelerini dış transferle kapatmak isteyen Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, sambacı stoper ile anlaştı

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Eksik bölgelerini dış transferle kapatmak isteyen Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, aradığı stoperi Brezilya liginden buldu.

Galatasaray ile flört aşamasında bulunan Ahmet Çalık’ın takımdan ayrılması durumunda, orada oluşacak boşluğu doldurmak isteyen Başkent ekibi, Brezilya ligi ekiplerinden Coritiba forması giyen Luccas Claro ile anlaşma sağladı.

Gençlerbirliği yönetiminin, 25 yaşındaki sambacı stoper ile  2,5 senelik sözleşme imzaladı. 

Ankara'ya gelerek imzayı atan Luccas Claro, sağlık kontrolünden de geçti.

Brezilyalı oyuncu, 2011 yılından beri Coritiba forması giyiyor. Luccas Claro, takımı ile 109 maça çıkıp 7 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, U21 Milli takımında da 3 maça çıktı.

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