GÖZTEPE'DE HEDEF SOL BEK TRANSFERİ

İsviçre'nin FC Will takımından orta saha oyuncusu Murat Akın'ı alarak ara transfere hızlı başlayan TFF 1'inci Lig lideri Göztepe'de sol bek adayları çoğalıyor.

Medipol Başakşehirli Alparslan Erdem'i listesine ekleyen Göztepe'nin şimdi de Adanasporlu Canberk Dilaver'e kanca attığı öğrenildi.



Bu sezon Eskişehir'de beklenini veremeyen Bilal Aziz'den vazgeçtiği belirtilen sarı kırmızılıların Alparslan ve Canberk ikilisinden birini transfer etmek istediği kaydedildi. Teknik direktör Okan Buruk'un yaşınan genç olması yüzünden Canberk'e daha sıcak baktığı ifade edildi.



Samsunspor altyapısından yetişen Canberk 2012'de bu kulüpte profesyonelliğe adım attı. Ardından Orduspor, Manisaspor ve 1461 Trabzon'da top koşturan oyuncu, 2 kez U20 Milli Takımı'na davet edildi. 2 yıldır Adanaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Canberk, geçen sezon 24 lig maçında görev yapıp, turuncu beyazlılarla Süper Lig'e çıkma mutluluğunu yaşadı. Bu sezon da kariyerine Adanaspor'da devam eden genç futbolcu ilk yarıda 4 lig, 1 kupa maçında oynadı.



Öte yandan bugün Antalya Titanic Deluxe Belek Hotel'de kampa giren Göztepe, 8 Ocak'ta Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.



