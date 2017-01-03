RYAN BABEL İDDİALI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel iddialı konuştu. Siyah-beyazlı takıma katkıda bulunacağına inandığını belirten Hollandalı futbolcu, " Umarım büyük başarılar elde ederiz." dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi.

Siyah-beyazlı formayı giyecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten tecrübeli futbolcu, "Umarım sezonun ikinci yarısında benim de katkılarımla büyük başarılar elde ederiz. Beşiktaş'a katkıda bulunacağıma inanıyorum" dedi.

Kasımpaşa'dan ayrılmadan önce de Beşiktaş ile temasının olduğunu ve o dönem transferin gerçekleşmediğini hatırlatan Babel, son teklife tereddüt yaşamadan "evet" dediğini belirtti.

Kendisinden "Özel ve çok yönlü bir oyuncuyum" diye bahseden Hollandalı yıldız, "Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi de şut kalitem. Ben 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Oyunu tüm yönleriyle okuyan bir oyuncuyum. İleri uçta, sağ ve sol tarafta, forvet arkasında oynayabiliyorum." diye konuştu.

Kendisini takım oyuncusu olarak tanımlayan ve kariyeri boyunca hiçbir zaman bencil olmadığını belirten Babel, "Kanat forvetin önceliği gol değil, forveti beslemek. Gol bunun ekstrasıdır." ifadelerini kullandı.

Çocukluğunda Patrik Kluivert ve Thierry Henry'i örnek aldığını belirten Hollandalı oyuncu, hala öğrenmeye ve ilham almaya çalıştığını ve Ronaldo ile Messi'yi takip ettiğini söyledi.

Ryan Babel, Ricardo Quaresma ile birlikte oynamaktan da mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.