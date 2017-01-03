KANDAZOĞLU SPOR TESİSLERİ HAKKINDA KONUŞTU

AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, organize edilen yemekte basın mensupları ile bir araya geldi ve fikir alışverişinde bulundu.

Foto Albümü Kandazoğlu, gazetecilerle bir araya geldi 31 FOTO

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu düzenlediği akşam yemeğinde, basın mensupları ile bir araya geldi. Samimi bir sohbet havasında geçen buluşmada, Başkan Murat Kandazoğlu planlarını ve görüşlerini gazetecilerle paylaşırken çözüm noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Bu önemli randevuya, Başkan Kandazoğlu’nun yanı sıra AASKF Genel Sekreteri Engin Bozkaya, TASKK Genel Sekreteri Abdullah Albunar, AASKF Başkan Yardımcısı Bayram Yüksel, Mali Sekreter Ahmet Buran, Örgütlenme Sekreteri Ercan Tecimer, Eğitim Sekreteri İbrahim Şahin, İç Denetim Sorumlusu Mustafa Yıldız ve Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Çelebi de katıldı.

Basınla planlanan buluşmayı gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu belirten AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, gazetecilerin yeni yılını kutlayarak açıklamasına başladı.

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini kaydeden Kandazoğlu, “ Kara bulutların ülkemizin üzerinden yeni yılla beraber kalkmasını diliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde güzel ülkemizde yaşamayı Yüce Allah nasip etsin İnşallah. 2017 yılında ülkemize yapılan terör saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Biz spor camiası olarak dayanışmayı ve birlikteliği iyi bir şekilde götürüyoruz. Bu konuda sporu ve kültür-sanatı kullanmamız gerekiyor. Bizim de görevimiz, genç çocukları spor alanlarına çekmek ve spor tesisleri yaptırmak için mücadele etmektir. Bu şekilde de vatana ve millete yararlı birey olma noktasında gayret göstermeye çalışmalıyız. “ diye konuştu.

Sorunlar ve sıkıntılar ortak

Ankara’ya yeni yapılacak stadyum ve spor tesisleri konusunda basın mensupları ile istişare yapmanın önemine vurgu yapan Kandazoğlu, “Spor alanları hepimiz ortak alanı olacak, bu konuda birlik olursak sorunları daha rahat aşabiliriz. Basın mensuplarının özellikle bu konudaki görüşüne önem veriyoruz. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız ortak” dedi.

“Devrim niteliğinde kararlar alındı”

Yoğun çalışmaların sonucunda devrim niteliğinde kararların alındığını bildiren Başkan Kandazoğlu, “Ankara 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksinin içinde yer alan yaklaşık 50 kulübümüz yıllarca susuz yaşadılar ve karanlıkta oturdular. Bu sorun, uzun uğraşlar ve çalışmaları soncunda çözüme kavuşturuldu. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ayrıca bu spor alanlarında antrenman yapmak zorunda kalan spor kulüpleri, ücret ödemek durumundaydı. Bu durum bizim içimizi acıtıyordu. Bakanlıklarla birebir yaptığımız görüşmeler sonucunda bu durumu açıklığa kavuşturduk. Yeni dönemde amatör takımlardan ücret talep edilmeyecek. Maliye Bakanlığı ile yaklaşık 3 senedir yaptığımız görüşmeler sonucunda bu konu yasalaştı ve kulüplerimiz rahat bir nefes aldı. Bir başka önemli adım ise sağlık noktasında oldu. Sağlık güvencesi olmayan amatör oyuncularımız, resmi sitede paylaşılan formu indirip lisansı ile beraber Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine başvurduğu zaman istediği hastanede tedavi olabilecek.” şeklinde konuştu.

Ankara’daki en büyük sorunun, stadyum ve spor tesisleri olduğunu ifade eden Kandazoğlu, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın “Ankara’nın yeni stadı konusunda son aşamaya geldik” şeklinde yaptığı açıklamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kandazoğlu, bu konudaki kesin sonucun 2017 yılı içinde çıkacağını umut ettiğini belirtti.

‘Önce spor tesisleri daha sonra stadyum’

Spor Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucunda yeni stadyumun mevcut yerine yapılması noktasında fikir birliğine varıldığını söyleyen Kandazoğlu, öncelikle spor tesislerinin daha sonra stadyumun yapılacağını vurguladı.

Yaklaşık 70-80 spor kulübün mağdur olmaması için spor alanlarının öncelikli olarak yapılması konusunda yetkililerle görüştüklerini belirten Kandazoğlu, “Şu an proje aşamasında ama bu süreci en yakından takip ediyoruz. Öncelikle spor alanları noktasında AKM’ye kazma vurulmasını istiyoruz. Oraya spor alanları ve 12-13 tane futbol sahası yapılacağını biliyoruz. Projede bu detaylar belirtiliyor. Bu sayede Ankara’nın spor tesisleri konusundaki ilk kıvılcımları atılmış olacak. Stadyumun yeri noktasında, yaygın kanı, mevcut yerine yapılması şeklinde oldu. AKM diye bildiğimiz alanda, spor tesisleri olacak. Ankara’ya yakışan modern statta, mevcut yerine yapılacak gibi. Büyük ihtimal de öyle olacak. Bu konu da en kısa zamanda netleşecek.” diye konuştu.

Ankara’nın “Sporun Başkenti” olma noktasında yeni yapılacak tesislerin ciddi bir katkı sağlayacağını söyleyen Kandazoğlu, birçok spor branşının Avrupa ve Dünya şampiyonlarını Ankara’ya çekme yolunda önemli bir seviyeyi geçeceklerini ifade etti.

AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, açıklamasının ardından toplantıya katılan basın mensuplarının görüşlerini aldı. Yemeğe katılan gazeteciler, teker teker söz alarak neler yapılması gerektiği hususunda fikir beyan etti. Sorunların çözümü noktasında basın görevlilerinin görüşlerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Kandazoğlu, yemeğe katılan gazetecilere teşekkür etti. Günün sonunda, toplu bir fotoğraf çekilerek o değerli an ölümsüzleştirildi.