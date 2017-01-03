Hull City'den Eto'o açıklaması!
﻿
Site İçi Arama
﻿

HULL CİTY'DEN ETO'O AÇIKLAMASI!

Hull City'den Eto'o açıklaması!

Hull City'de, teknik direktör Mike Phelan, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'yu transfer edecekleri yönündeki iddialara cevap verdi.

669 Okunma

Premier League'de sıkıntı günler geçiren ve son olarak öne geçtiği maçta West Bromwich Albion'a 3-1 yenilen Hull City'de, teknik direktör Mike Phelan, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'yu transfer edecekleri yönündeki iddialara cevap verdi.

West Brom maçının ardından Eto'o ile ilgili açıklama yapan Phelan, duran toplardan toplam 12 gol yediklerine dikkat çekerek esprili bir şekilde, "Samuel köşe vuruşlarını savunabiliyor mu?" dedi.

Phelan, "Ben bir şey duymadım ancak Eto'o Hull City'ye gelmek isterse, bu inanılmaz bir meydan okuma olur. Ancak Eto'o konusu endişelerimin en küçüğü. Bazı mevkilerde gelişmek zorundayız. Şu anda her pozisyon için kapımız açık" ifadesini kullandı.

 
ETİKETLER #Antalyaspor
Türk futbolunun altyapı sorunsalı!
Eto'o'ya İngiltere'den talip var
Süper Lig'de 14 istikrar abidesi
Sinan gümüş’e talip çok
Ada'dan flaş Eto'o iddiası!
Antalyaspor'un 2016 karnesi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿