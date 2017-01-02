Konyaspor, Moryke Fofana ile prensipte anlaştı
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KONYASPOR, MORYKE FOFANA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Konyaspor, Moryke Fofana ile prensipte anlaştı

Kulüp basın sözcüsü Gökmen: "Lorient forması giyen Fofana ile prensipte anlaştık"

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Erhan Gökmen, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lorient forması giyen Moryke Fofana ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Gökmen, yaptığı açıklamada, devre arasına girmeden transfer çalışmalarına başladıklarını anımsattı.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile bazı mevkilere alınacak futbolcuları belirlediklerini dile getiren basın sözcüsü Gökmen, "Lorient forması giyen Fofana ile prensipte anlaştık. Kulübümüze katkısı olacağını düşünüyoruz. Futbolcuyu önümüzde günlerde Konya'ya getirip, son bir görüşme yapacağız ve sonrasında sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.
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