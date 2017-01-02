ÖLMEZ: "AHMET ÇALIK TRANSFERİNDE KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI"

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, katıldığı bir radyo programında Ahmet Çalık transferini değerlendirdi.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, katıldığı bir radyo programında Ahmet Çalık transferini değerlendirdi.



Ölmez, ''Ahmet Çalık konusunda henüz Galatasaray ile anlaşma olmadı. Küçük pürüzler var. Fiyat konusunda bir şey diyemem; ama mesafe alındı. Bu hafta içerisinde bir sonuç çıkar. Geçtiğimiz hafta içerisinde İlhan Cavcav ile Dursun Özbek telefonda görüştüler. Ahmet Çalık'ın Sarı-Kırmızılı takıma giderse yüzde yüz katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son derece disiplinli ve yetenekli bir oyuncu. Gelişimini çok yakından takip ettik" dedi.

Gençlerbirliği'nin transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Arif Ölmez, "Ümit hocamızın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarımız başlayacak. Uğur Çiftçi için bize gelen net bir teklif yok" dedi.