İşte Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici için teklifi!
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN MEHMET EKİCİ İÇİN TEKLİFİ!

İşte Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici için teklifi!

Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici imzaya en yakın aday olarak öne çıkıyor.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. 

Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici imzaya en yakın aday olarak öne çıkıyor. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mehmet Ekici için Trabzonspor ile görüşüyor.

Sarı lacivertliler; Aatıf Chahehouche veya Miroslav Stoch'tan birini bordo-mavililere vermeyi teklif etti. Takasın üstüne bir miktar para isteyen Trabzonspor ile pazarlıklar sürüyor.

Fenerbahçe kadro dışı kalan oyuncular Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel için ise gelecek teklifleri bekliyor. Emenike özellikle Rusya'da bazı temaslarda bulunsa da henüz istediği seviyede bir teklif alamadı. van der Wiel ise kulüpte kalabilmek için şansını zorluyor.

 

 
 
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