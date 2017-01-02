Akhisar'a Çin'den stoper
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AKHİSAR'A ÇİN'DEN STOPER

Akhisar'a Çin'den stoper

Akhisar Belediyespor, Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi'nde forma giyen Sloven stoper Miral Samardzic ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çin Süper Lig ekiplerinden Henan Jianye'de forma giyen Slovenyalı futbolcu Miral Samardzic ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan törende 29 yaşındaki stoper Samardzic ile son 1 yılı opsiyonlu olarak 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Antalya kampı başlıyor

Başkan Hüseyin Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada Antalya kampının yarın başlayacağını belirterek, takımın Belek'te yarın toplanarak ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını sürdüreceğini kaydetti.

Eryüksel, devre arası kampının takımı toparlamak ve lige hazırlamak için önemli bir fırsat olacağını dile getirerek, "Ara transfer döneminde 2 veya 3 futbolcu ile anlaşmayı planladık, kamp döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadromuz şekillenecek." diye konuştu.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılacak yeşil-siyahlıların kampına yeni transferlerden Daniel Larsson'un da dahil olacağı bildirildi.

Akhisar Belediyespor'un, 8 Ocak Pazar günü 14.00'te TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile bir hazırlık maçı yapacak.

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