Karabük'te transfer çalışmaları
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KARABÜK'TE TRANSFER ÇALIŞMALARI

Karabük'te transfer çalışmaları

Futbol şube sorumlusu Gül, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, transfer çalışmalarına ilişkin, "Kadro dışı olan İshak Doğan'ı affettik. Kaleci Adriano ve Hakan Aslantaş'a takım bulmalarını önerdik, Rodic'i kiralık vereceğiz." dedi.

Gül, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü, bu konuda çok titiz davrandıklarını söyledi.

Kadroya yeni katılacak futbolcuların yanı sıra takımdan ayrılacak olan oyuncuların da bulunduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Takım Antalya'da toplanacak. Yeni transferlerimiz Yevhen Seleznyov ve kaleci Oleksandr Rybka da kampa katılacak. Ayrıca kadro dışı olan İshak Doğan'ı affettik. Bu oyuncu da kamp kadrosunda yer alacak. Yine sezon başında sakatlanan ve ligin ilk bölümünde forma şansı bulamayan Rumen oyuncu Marius Alexe de kampa katılacak. Öte yandan kaleci Adriano ve Hakan Aslantaş'a takım bulmalarını önerdik, Rodic'i kiralık vereceğiz. Zaten bu oyuncuları isteyenler var."

Transfer komitesinin görüştüğü birkaç yerli ve yabancı oyuncunun olduğunu aktaran Gül, anlaşma sağlanınca bu isimleri açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

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