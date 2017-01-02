Balıkesir'de gündem ekonomi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİR'DE GÜNDEM EKONOMİ!

Balıkesir'de gündem ekonomi!

Balıkesirspor, ekonomik sıkıntılarını çözmeye çalışıyor.

407 Okunma

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un kulüp başkanı Feyyaz Çiftçi, kulübün ekonomik sıkıntılarını çözmek için girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün transfer yasağının bulunmadığını ancak yeni oyuncuya lisans çıkarılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) 1 milyon 300 bin lira yatırmaları gerektiğini belirtti.

Ligde bütün kulüplerin sıkıntılarının bulunduğuna işaret eden Çiftçi, "Kulübün ekonomik sıkıntılarını çözmek için girişimlerimiz sürüyor. Bir süreç içindeyiz. Niyetimiz bu süreci hızlı sonuçlandırmak. Bu bağlamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bize önemli destekler sağlıyor. Çok acil olarak 1,5-2 milyon liraya ihtiyacımız var. UÇK’ya para yatırdıktan sonra özellikle kanat ve stoper mevkileri için birer oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, daha önce kadro dışı bırakılan Cüneyt Köz'ün teknik heyetin talebi doğrultusunda affedildiğini de sözlerine ekledi.

ETİKETLER #Balıkesirspor
Murat Akın: "Kimseyle anlaşmadım"
Balıkesirspor'da transfer sıkıntısı
TFF 1.Lig değirmen gibi!
Ara transfer dönemi başlıyor
9 futbolcu formasını çıkarmadı
3
Türk futbolunun büyük stat hamlesi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿