Babel resmen Beşiktaş'ta
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BABEL RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

Babel resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş Kulübü Futbol Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi, Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile bir araya geldi ve Babel Beşiktaş forması giyerek sözleşmeye imza attı. 

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,

2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,

2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,

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