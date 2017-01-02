ANKARAGÜCÜ'NDE YENİ YILIN İLK ÇALIŞMASI

Devre arası kamp programını Antalya’da sürdüren Ankaragücü, yılbaşı nedeniyle yaptığı 1 günlük izinin ardından bugün yaptığı idmanla çalışmalarına başladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet çalışması yapan Sarı-Lacivertliler, daha sonra gruplar hâlinde 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.
Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda iki grup halinde çift kale maç gerçekleştirildi.
Kamp boyunca 4 hazırlık maçı planlayan Başkent ekibi, kampın üçüncü hazırlık karşılaşmasını 03 Ocak 2017 günü Pendikspor ile yapacak.