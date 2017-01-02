TÜRK FUTBOLUNUN ALTYAPI SORUNSALI!

Spor Toto Süper Lig, Avrupa'da altyapısından yetiştirdiği futbolculara en az şans veren kulüplerin bulunduğu lig olarak dikkat çekiyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon altyapı oyuncularına hiç süre vermeyen tam 7 takım bulunuyor.
Bu takımlar; Fenerbahçe, Osmanlıspor, Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor ve Kayserispor.
Bu takımlar ilk yarıdaki performansı şöyle,
Fenerbahçe 31 puanla 4. sırada
Osmanlıspor 26 puanla 6. sırada
Akhisar Belediyespor 20 puanla 10. sırada
Aytemiz Alanyaspor 18 puanla 14. sırada
Çaykur Rizespor 13 puanla 15. sırada
Kayserispor 12 puanla 16. sırada
Gaziantepspor 11 puanla 17. sırada