Türk futbolunun altyapı sorunsalı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRK FUTBOLUNUN ALTYAPI SORUNSALI!

Türk futbolunun altyapı sorunsalı!

Spor Toto Süper Lig, Avrupa'da altyapısından yetiştirdiği futbolculara en az şans veren kulüplerin bulunduğu lig olarak dikkat çekiyor.

1264 Okunma

Spor Toto Süper Lig, Avrupa'da altyapısından yetiştirdiği futbolculara en az şans veren kulüplerin bulunduğu lig olarak dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon altyapı oyuncularına hiç süre vermeyen tam 7 takım bulunuyor.

Bu takımlar; Fenerbahçe, Osmanlıspor, Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor ve Kayserispor.

Bu takımlar ilk yarıdaki performansı şöyle,

Fenerbahçe 31 puanla 4. sırada

Osmanlıspor 26 puanla 6. sırada 

Akhisar Belediyespor 20 puanla 10. sırada 

Aytemiz Alanyaspor 18 puanla 14. sırada

Çaykur Rizespor 13 puanla 15. sırada

Kayserispor 12 puanla 16. sırada

Gaziantepspor 11 puanla 17. sırada

 
1
"Avrupa'daki performansımız ülke şartlarının üzerindeydi"
Ankaragücü'nde yeni yılın ilk çalışması
2
Bir efsanenin hazin düşüşü: Şekerspor
7
Ahmet Çalık'tan Beşiktaş'a transfer cevabı!
İsmet Taşdemir "43" dedi
6
Futbol camiası böyle düğün görmedi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿