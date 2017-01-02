Kroos'tan kızdıran paylaşım!
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KROOS'TAN KIZDIRAN PAYLAŞIM!

Kroos'tan kızdıran paylaşım!

Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos'un yeni yıl mesajı Brezilyalıları kızdırdı.

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Alman futbolcu Toni Kroos'un sosyal medyadan verdiği yeni yıl mesajı Brezilyalılardan büyük tepki aldı.

Kroos, yeni yıl mesajında, 2014 Dünya Kupası'ndaki 7-1'lik Almanya-Brezilya maçına gönderme yaptı. Yeni yılı, iki rakam ve ardından ülke bayraklarıyla ifade etti.

Kroos'a ilk tepki takım arkadaşı Brezilyalı Marcelo'dan geldi. Marcelo, Kroos'u direkt olarak hedef almadı ve 2017'de saygı beklediğini belirtmekle yetindi.

Ancak Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldo Nazario ise, Toni Kroos'a aynı yöntemle cevap verdi.

Ronaldo, "Mutlu Yıllar Toni Kroos" ifadesiyle paylaştığı resimde 2002'deki 2-0 'lık Dünya Kupası Final maçına gönderme yaptı.

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