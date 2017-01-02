BİR EFSANENİN HAZİN DÜŞÜŞÜ: ŞEKERSPOR

Ankara'nın köklü kulüplerinden Şekerspor'un hazin düşüşü...

Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından 1947 yılında kurulan Şekerspor, (Şimdiki adı ile Turanspor) geçtiğimiz hafta Ankara Amatör Süper Lig’ten çekilme kararı aldı. Ankara’nın efsane takımları arasında yer alan Şekerspor, yönetimin aldığı karar doğrultusunda önümüzdeki sezondan itibaren Amatör lig 1. kümede mücadele edecek.

Türk futboluna özellikle, yetiştirdiği önemli futbolcularla katkıda bulunan kulüp, Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi kararının alınmasından sonra mali kriz yaşamaya başlamıştı. 2004-2005 sezonunda o sırada mücadele ettiği 2. Lig B Kategorisi'nden çekilmek zorunda kalmıştı. Bir sonraki sezon bir inşaat firması ve Etimesgut Belediyesi’nin işbirliği ile satın alınan ve resmi adı Etimesgut Şekerspor olan takım, mücadeleye 3’üncü ligden yeniden başlamıştı. O sezon açık ara ile şampiyon olan Şekerspor, 2006-2007 yılında Sergen Yalçın, Ahmet Dursun, Ahmet Yıldırım, Tamer Tuna, Faruk Sarman gibi daha önce 1. Lig’de mücadele eden önemli oyuncuları transfer etmişti.

1991-1992 sezonuna kadar 2. Lig’de mücadele eten Şekerspor, sezon sonunda ilk defa 3. Lig’e düşmüş ve 2 sene 3’lig’de mücadele etmiştir. 1996-97 sezonunda, 2. Lig 4. Klasman Grubu 1. si olan Şekerspor, baraj maçlarında Bucaspor’u 4-1, Adıyamanspor’u 1-0 yenmiş, finalde 0-0 biten maçta penaltı atışlarıyla Adanaspor’u 4-2 yenerek uzun bir aradan sonra 1. Lig’e çıkmıştır.

TAKIM 3 YILDA ÇÖKTÜ

Daha sonraki sezonlarda istediği yükselişi yakalayamayan Şekerspor, 2013 yılında 3’üncü ligden başlayan düşüş bir türlü durdurulamadı. Her sezon bir alt lige düşen Şekerspor, Temmuz 2015 yılında Turanspor adını alarak yoluna devam etti. 2015-16 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Turanspor grubu 12. bitirerek Amatör Süper Lig’e düşmekten kurtulamadı. Bu sezonda maddi olanaksızlıklardan dolayı transfer yapamayıp, genç bir kadroyla sezona başlayan Turanspor, ilk 6 haftada hiç galibiyet alamadı. Alınan kötü sonuçlar sonrası yönetim tarafından Turanspor, ligden çekilme kararı aldı. Turanspor önümüzdeki sezon Amatör Lig 1. Kümede mücadele edecek.

Kaynak: gucluanadolugazetesi.com - Mehmet Ali AKKUM

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