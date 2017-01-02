MOURİNHO BU DEFA FİLDİŞİ'NE ÇATTI

Manhester United'ın menajeri Jose Mourinho 2-1 kazandıkları Middlesbrough maçının ardından soruları cevapladı.

Portekizli çalıştırıcının hedefinde defans oyuncusu Eric Bailly'e izin vermeyen Fildişi Milli Takımı vardı.

Yaşananlardan dolayı gergin olduğu görülen Mourinho, "Bailly'nin 2 Ocakta milli takımda olması gerekiyor. Biz ayın 3'ünde gitmesi için izin istedik. Böylece West Ham United maçında da oynayabilecekti. Ancak kabul etmediler. Umarım Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Şampiyonu olur. Zaten böyle her şeyi kontrol etmeye çalıştıklarına göre kesinlikle şampiyon olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Eric Bailly bu sezon Manhester United forması ile 19 maça çıktı.