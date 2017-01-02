ADA'DA TRANSFER GÜNDEMİ YOĞUN!

Ocak ayında Avrupa futbolunda en çok transfer konuşulur. İngiltere'de ara transfer döneminde imzalar atılmadan iddialar gündeme gelmeye başladı.

Ada'da en fazla konuşulan transfer söylentisi Anthony Griezmann - Manchester United yakınlaşması oldu. Jose Mourinho, 35 yaşındaki Ibrahimovic'in koltuğunu şimdiden dolduracağa benziyor.

Ada basınına göre Portekizli teknik adam Atletico Madrid forması giyen Griezmann'ı takımında görmek istiyor.

İngiltere'de transferin gözde isimlerinden birisi de Virgil van Dijk. Southampton forması giyen savunma oyuncusu ise Manchester City ve Chelsea yakından ilgileniyor. Hollandalı oyuncunun City formasına daha yakın olduğunu iddia ediliyor.

İlkay'ın sakatlığı ve Yaya Toure'nin takımdaki geleceği hakkındaki soru işaretleri City'nin orta sahasına takviye sinyallerini kuvvetlendiriyor. İngiliz basını, Sevilla forması giyen Steven N'Zonzi'nin ara transfer döneminde City ile anlaşacağını manşetlerine taşıdı.

Daha önce Premier Lig tecrübesi bulunan Fransız futbolcu İtalyan kulüplerinin de kıskacında...

Chelsea, James'i istiyor

Sezon öncesi transfer döneminde Oscar'ı Çin'e gönderen Chelsea kasasını doldurmuştu. Mavi beyazlıların Ocak ayında bu bütçeyi kullanması bekleniyor. Chelsea'nin rotasında Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez var. Ada basını Conte'nin Kolombiyalı yıldız ile takımını güçlendireceğini vurguluyor.

1 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi sonunda kimin hangi formayı giyeceği merakla bekleniyor.