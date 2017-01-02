BEŞİKTAŞ SJ, POLONYA DEPLASMANINDA

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta müsabakasında, Polonya temsilcisi Stelmet'le deplasmanda karşılaşacak.
E Grubu'ndaki 10 maçında 8 galibiyet ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, lider durumda bulunurken, 4 galibiyet ve 6 yenilgiyle Stelmet ise 6. sırada yer alıyor.
Zielona Gora kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
E Grubu'nda 11. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Beşiktas Sompo Japan
|10
|8
|2
|810
|738
|18
|2
|MHP Riesen
|10
|7
|3
|830
|744
|17
|3
|AEK
|10
|6
|4
|807
|711
|16
|4
|Partizan
|10
|6
|4
|746
|748
|16
|5
|Dinamo Sassari
|10
|4
|6
|772
|770
|14
|6
|Stelmet
|10
|4
|6
|732
|757
|14
|7
|Proximus Spirou
|10
|4
|6
|733
|790
|14
|8
|Szolnoki Olaj