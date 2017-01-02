TOFAŞ, Roberts ile yollarını ayırdı
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TOFAŞ, ROBERTS İLE YOLLARINI AYIRDI

TOFAŞ, Roberts ile yollarını ayırdı

TOFAŞ, oyuncusu Ronald Roberts ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, oyuncusu Ronald Roberts ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

TOFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre sezon başında transfer edilen ABD'li Roberts, dizinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ülkesinde tedavi olmak istediğini kulübe bildirdi.

Yapılan görüşmeler sonucu ABD'li oyuncu ile anlaşma sağlanarak yollar ayrıldı. Açıklamada, "Kendisine kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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