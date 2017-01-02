HAMİ MANDIRALI'DAN ŞAŞIRTAN SÖZLER!

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane ismi Hami Mandıralı, çok ses getirecek bir iddiada bulundu. Hürriyet Gazetesi'ne özel röportaj veren Mandıralı, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a çok yardımcı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki gerilime değinen Hami Mandıralı, "Fenerbahçe camiasının Trabzonspor’a yardımcı olduğunu düşünüyorum. İki kulüp arasında birçok transfer oldu. Fenerbahçe, Burak Yılmaz'ı verdi mesela. İki camia medeni bir şekilde sorunları çözebilir" dedi.

Mandıralı, Karadeniz ekibinin durumunu "İçler acısı" olarak nitelendirerek, "Gol atacak, takımı ileriye taşıyacak oyuncu yok. Trabzonspor bu hoca, bu oyuncularla başarı yakalayamıyor. Beni yerden yere vuranlar, bu takıma ve hocaya neden bu kadar duyarsız, anlamış değilim" diye konuştu.

Bordo mavili ekibin transferlerine de değinen tecrübeli teknik adam, "Bu kadroyu ben değil, Ersun Hoca kurdu. Sol bek arıyorlar ama Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru, aslanlar gibi oynuyor. Trabzon’un orta saha ve forvete oyuncu alması lazım" dedi.

Mandıralı, tribünler hakkında ise, "Bir taraftar grubu eğer parasını verip maça gitmiyorsa o taraftar grubu değildir. Aziz Yıldırım bunları kesti şimdi her şey tıkır tıkır işliyor" yorumunu yaptı.