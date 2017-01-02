Beşiktaş, Babel'i KAP'a bildirdi!
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BEŞİKTAŞ, BABEL'İ KAP'A BİLDİRDİ!

Beşiktaş, Babel'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Ryan Babel’in transferi ile ilgili KAP'a açıklama yaptı.

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Beşiktaş Futbol A.Ş., Ryan Babel’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Ryan Babel’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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