Hapoel yine puan kaybetti!
﻿
Site İçi Arama
﻿

HAPOEL YİNE PUAN KAYBETTİ!

Hapoel yine puan kaybetti!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Be'er-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında karşılaştığı Bnei Sakhnin ile 0-0 berabere kaldı.

354 Okunma

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Be'er-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında karşılaştığı Bnei Sakhnin ile 0-0 berabere kaldı.

İsrail liginin 14. haftasında Hapoel Raanana'ya 1-0 yenilmesiyle 9 maçlık galibiyet serisi noktalanan Hapoel Be'er-Sheva, Bnei Sakhnin'e konuk oldu. 90 dakikada gol sesi çıkmayınca takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Önceki karşılaşmasında Hapoel Tel Aviv ile 1-1 berabere kalan Hapoel Be'er-Sheva, böylece son 3 maçında da puan kaybetti.

Puanını 36'ya yükselten Hapoel Be'er-Sheva, maç eksiği bulunan Maccabi Tel Aviv'in 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Hapoel Be'er-Sheva, 16 Şubat'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.

 
ETİKETLER
4
Ahmet Çalık'tan Beşiktaş'a transfer cevabı!
İsmet Taşdemir "43" dedi
4
Futbol camiası böyle düğün görmedi!
Süper Lig'den Senegal Milli Takımı'na 4 isim
1
Diabate, Metz'e kiralandı
1
Gençlerbirliği 3 Ocak'ta kampa başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿