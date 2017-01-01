ARDA TURAN, ÇİN'E GİDER Mİ?

NTV Spor'daki 90+ adlı programa katılan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a teklif geldiğini söyledi.

NTV Spor'daki 90+ adlı programa katılan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a teklif geldiğini söyledi.

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan karşılaşma için İspanya'ya gittiğini söyleyen Denizli, "Maçtan sonra Arda'ya konuştuk. Bana, kendisine Çin'den gelen çok yüksek bir teklif olduğunu söyledi. "Arda çok farklı bir yerde oynuyor o yüzden kendisine git demedim. Arda Turan sadece bir futbolcu bir sosyal sorumluk projesidir" ifadelerini kullandı.

Milli yıldızın takımda çok fazla sevildiğini söyleyen tecrüli teknik adam, "Arda'yı Barcelona'da en fazla Messi ve Iniesta seviyor. Onların ardından Suarez ve Neymar geliyor. Böyle bir 4'lü hangi oyuncuyu seviyorsa o futbolcu o takımdan gitmez. Bu yüzden Arda'nın takımdan ayrılacağını düşünmüyorum ama emin değil değilim" şeklinde konuştu.

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