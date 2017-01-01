FUTBOLCU EŞLERİ DE MAÇLARA ÜCRETLİ GİRECEK!

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da müthiş bir sezon geçiren Leipzig, bütçede kısıtlamaya gidiyor.

Alman ekibinin ilk tasarruf tedbiri ise oldukça ilginç. Artık futbolcuların eşleri bile maçlara ücretli girecek...

Almanya'da Hoffenheim ile birlikte sezonun sürpriz ekibi; kuşkusuz ki Redbull Leipzig...

Bundesliga da ilk yarıyı Bayern Münih'in 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarı öncesinde ciddi tasarruf tedbirleri uygulama kararı aldı.

Alman gazetelerinde yer alan haberlere göre, artık futbolcu eşleri bile maçlara ücretsiz giremeyecek. Ancak yine de Lepzigli oyuncuların aileleri, önemli bir indirime sahip olacaklar.

Normalde 350 avroya satılan VIP biletleri, 100 avro karşılığında satın alınabilecek.

Ligde önemli bir başarı hikayesine imza atan Leipzig'in bundan sonraki tasarruf tedbirleri merakla bekleniyor.

