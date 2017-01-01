Futbolcu eşleri de maçlara ücretli girecek!
﻿
Site İçi Arama
﻿

FUTBOLCU EŞLERİ DE MAÇLARA ÜCRETLİ GİRECEK!

Futbolcu eşleri de maçlara ücretli girecek!

Bundesliga'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Leipzig, ilginç bir tasarruf tedbirine başvurdu.

491 Okunma

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da müthiş bir sezon geçiren Leipzig, bütçede kısıtlamaya gidiyor.
Alman ekibinin ilk tasarruf tedbiri ise oldukça ilginç. Artık futbolcuların eşleri bile maçlara ücretli girecek...

Almanya'da Hoffenheim ile birlikte sezonun sürpriz ekibi; kuşkusuz ki Redbull Leipzig...

Bundesliga da ilk yarıyı Bayern Münih'in 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarı öncesinde ciddi tasarruf tedbirleri uygulama kararı aldı.

Alman gazetelerinde yer alan haberlere göre, artık futbolcu eşleri bile maçlara ücretsiz giremeyecek. Ancak yine de Lepzigli oyuncuların aileleri, önemli bir indirime sahip olacaklar.

Normalde 350 avroya satılan VIP biletleri, 100 avro karşılığında satın alınabilecek.

Ligde önemli bir başarı hikayesine imza atan Leipzig'in bundan sonraki tasarruf tedbirleri merakla bekleniyor.
 

ETİKETLER
4
Ahmet Çalık'tan Beşiktaş'a transfer cevabı!
İsmet Taşdemir "43" dedi
4
Futbol camiası böyle düğün görmedi!
Süper Lig'den Senegal Milli Takımı'na 4 isim
1
Diabate, Metz'e kiralandı
1
Gençlerbirliği 3 Ocak'ta kampa başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿