Timuçin Aşcıgil, Mersin'de
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TİMUÇİN AŞCIGİL, MERSİN'DE

Timuçin Aşcıgil, Mersin'de

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu, transfer döneminde dört koldan saldırıyor.

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TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu, transfer döneminde dört koldan saldırıyor.

Teknik direktör Yusuf Şimşek'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kırmızı-Lacivertli yönetim Aytemiz Alanyaspor'un yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Timuçin Aşcıgil ile prensipte anlaşma sağladı.

Mersin İdmanyurdu'nda transfer yasağı kalkarsa Timuçin'in 4 Ocak'ta resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, 4 sezondur Alanyaspor formasını terleten 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 22'si ilk 11 olmak üzere 32 maçta görev aldı, 2 kez fileleri havalandırdı.

 

 
 
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