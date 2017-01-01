Tofaş engelleri kaldırdı!
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TOFAŞ ENGELLERİ KALDIRDI!

Tofaş engelleri kaldırdı!

Basketbolda bir ilke imza atarak, engelli sporseverler için ‘Engelsiz tribün’ sistemini hayata geçiren Tofaş bu sosyal sorumluluk projesiyle diğer takımlara da örnek oluyor.

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Adını birçok sosyal sorumluluk projesiyle yan yana gördüğümüz Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ‘ Engelsiz Tribün’üyle engelli basketbolseverlere maçlara gelebilmeleri için yepyeni bir alan yaratmıştı.

Engelsiz Tribün

TOFAŞ Spor Salonu’nda engelli vatandaşlarımız için ayrı bir alan oluşturarak maça gelmelerini, bu heyecana salonda ortak olmalarını isteyen TOFAŞ Spor Kulübü, Engelsiz Tribün’ünü 5 Aralık tarihinde Fenerbahçe’yi 81-72 mağlup ettiği maçla faaliyete geçirmişti. #HaydiMaçaGel hashtagiyle sosyal medya üzerinden taraftarlarına çağrıda bulunan TOFAŞ, Fenerbahçe ile oynadığı lig maçında 33 yıllık taraftarı olan  Alper ’i salonda ağırladı.

Maçlar daha kaliteli izleniyor

33 yıldır takıma olan sevgisini, inancını bırakmayan Alper, hazırlanan videoda maçlara gideceği günlerde neler yaşadığını, neler hissettiğini ve Engelsiz Tribün ile maçların nasıl geçtiğinden bahsetti. Alper, bu sayede basketbol maçlarını 
daha kaliteli izleme imkanı bulduklarını söylerken aynı zamanda daha önce refakatçilerinin arka tribüne otururken şimdi yanyana bu keyfi yaşadıklarının da altını çizdi. Alper ayrıca, bu uygulama sayesinde, daha çok engelli taraftarın tribünlere gelmek isteyeceğini de ifade etti.

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