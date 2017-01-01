Altınordu’da forvete iki aday
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ALTINORDU’DA FORVETE İKİ ADAY

Altınordu’da forvete iki aday

Devre arası takıma takviye yapacak olan Altınordu’da forvet mevkisi için iki aday gündeme alındı.

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Altınordu’da teknik heyetin forvet takviyesi için iki gurbetçi futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. Kırmızı-Lacivertliler’in, Almanya 3’üncü Lig ekibi Rot-Weiss Erfurt’ta forma giyen 22 yaşındaki golcü Tugay Uzan’ı transfer etmek istediği, Bursaspor’dan 22 yaşındaki santrfor Sinan Bakış’ın da listede olduğu belirtildi.

Hertha Berlin ve Wolfsburg altyapısında oynadı

Hertha Berlin ve Wolfsburg altyapısında oynadıktan sonra Bölgesel Lig’de 2013-15 sezonlarında Union Berlin formasıyla 54 maçta 27 gol kaydeden Tugay, 1.5 sezondur Rot-Weiss Erfurt’ta ve 38 karşılaşmada 4 gol attı. 

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