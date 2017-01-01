Caner ve Talisca sahalara dönmek için can atıyor
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CANER VE TALİSCA SAHALARA DÖNMEK İÇİN CAN ATIYOR

Caner ve Talisca sahalara dönmek için can atıyor

Beşiktaşlı yöneticiler, aşil tendonu kopan milli sol bekin sahalara dönmek için olağanüstü bir efor sarf ettiğini söyledi.

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Beşiktaş'ın 23 Ekim’de Antalyaspor ile oynadığı maçta oyuna girdikten 12 dakika sonra sol ayak aşil tendonu kopan Caner Erkin, sahalara erken dönebilmek için olağanüstü bir çaba sarfediyor.

Caner’in son durumu hakkında bilgi veren siyah-beyazlı yöneticiler, “Caner durmadan çalışıyor. Ameliyatının üzerinden 2 ay, 1 hafta geçti. Koşulara başlaması için 3 ay gerekiyormuş. Daha doğrusu doktorların bize verdiği bu süre, minimum süre.
 
Normalde aşil tendonu kopan bir oyuncu koşulara 6 ay sonra başlarmış. Yani aslında sezonu kapattı diye bakılır fakat Caner’in farklı bir yapısı olduğunu ifade ettiler. Şu an hızlandırılmış rehabilitasyon uygulanıyor. Her şeyin iyi gittiği yönünde bilgi aldık. Sezon bitmeden sahalara dönmesi için yoğun çaba sarfediliyor.
 
‘TALISCA DA BÖYLE’
 
Caner için kullandıkları tabir şu: ‘Gözü kara.’ Talisca için de benzer şeyler söylediler. Onun tarak kemiği kırılmıştı. G.Antepsporlu Orkan Çınar da benzer bir sakatlık yaşadı ama 6. ay sonunda oynamaya başladı. Talisca ise 6. hafta sonunda oynayabilecek duruma gelmişti.
 
Talisca gibi Caner de ufak tefek şeyleri problem etmiyor. Tez canlı bu oyuncular. Bazı sporcular en küçük şeyi problem ediyor. ‘Dikiş yerim acıyor’, ‘Şuram batıyor’ diyen oyuncular var. Ancak Caner hiçbir şeyi dert etmiyor. Her gün çalışıyor. Fizik olarak eskisinden de güçlü dönecek” ifadelerini kullandılar. (Şampiy10)

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