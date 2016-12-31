FUTBOL CAMİASI BÖYLE DÜĞÜN GÖRMEDİ!

Futbol camiası böyle düğün görmedi. Osmanlıspor’un sezon başında Trabzonspor’dan kiraladığı savunma oyuncusu Aykut Demir, dünyaevine girdi.

Futbol camiası böyle düğün görmedi. Osmanlıspor’un sezon başında Trabzonspor’dan kiraladığı savunma oyuncusu Aykut Demir, dünyaevine girdi.

Pursaklar’da yapılan düğünde Aykut Demir, salona mehteran takımı eşliğinde geldi. Üç hilalli yeşil bayrak ile kelime-i tevhid bayraklar arasında salona giren Aykut Demir’in yanında eşi Fatma Nur Uzunoğlu yoktu.

Aykut Demir’in eşinin düğün sırasında farklı bir odada oturarak beraber fotoğraf vermedi.

Aykut Demir, düğününde takım elbise giymedi. Takım elbisenin yerine takke, ceket ve şalvar giyen Demir’i bu mutlu gününde takım arkadaşları yalnız bıraktı. Kısıtlı sayıda misafirin bulunduğu düğünde Demir’in eski takımlarında birlikte top koşturduğu sadece üç arkadaşı yerini aldı.

Yeni dünyaevine giren çiftin, nikah şahitliğini Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı. Hacıosmanoğlu; çifte, bir ömür boyu mutluluklar diledi. Nikahı Melih Gökçek'in kıydığı öğrenildi.

Düğüne Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise gönderdiği mesaj ile katıldı.

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