Dakar Rallisi heyecanı başlıyor
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DAKAR RALLİSİ HEYECANI BAŞLIYOR

Dakar Rallisi heyecanı başlıyor

Dakar Rallisi, 2-14 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.

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Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 2-14 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.

Güney Amerika kıtasının 9. kez ev sahipliği yapacağı ralliye Paraguay, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak. Paraguay’ın başkenti Asuncion'dan 2 Ocak'ta başlayacak 38. Dakar Ralllisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te tamamlanacak.

Otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört ayrı kategorideki yarışlarda, katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde yol gidecek.

Kazanması kadar tamamlaması da zor olan ralli, RedBull.TV tarafından canlı olarak yayınlanacak. Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü, çeşitli kazalarda hayatlarını kaybetmişti.

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